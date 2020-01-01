وزارة الثقافة تطلق فعاليات ملتقى فلسطين للقصة العربية إلكترونياً

رام الله / سما /

أطلق وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف، اليوم الثلاثاء، فعاليات ملتقى فلسطين الأول للقصة العربية "دورة الشهيد الأديب ماجد أبو شرار"، بمشاركة 25 كاتباً، وأديباً، وناقداً من ست دول عربية وهي: الأردن، السعودية، البحرين، تونس، مصر، المغرب، بالإضافة لمشاركة كتاب ونقاد من فلسطين والشتات، حيث تبث كافة اللقاءات عبر منصة "زووم".

وقال الوزير أبو سيف في كلمة الافتتاح إن ملتقى فلسطين للقصة العربية يأتي تزامنًا مع الذكرى التاسعة والثلاثين لاستشهاد القائد الأديب ماجد أبو شرار، شهيد الوعي والفكر النضالي والثوري الذي كان يخشاه الاحتلال كغيره من الكتّاب القادة الذين أسسوا وعي الكفاح والنضال في إبداعاتهم النضالية الأدبية والفنية.



وأضاف: "حين نحيي ذكرى الشهيد القائد الأديب ماجد أبو شرار، فإننا نحيي معه وعيًّا ثقافيا خلّده من خلال كتاباته التي لا تزال بخبزها المرّ شهدًا يفتح شهية الاستزادة من فكر الكفاح الوطني الإبداعي الخلاّق، مؤتمنين على أن يظلّ الوعي حرّا يسعى من أجل الحرية والكفاح والخلاص، وأن تظل الثقافة التي أسسها الأولون حامية لثقافة أجيالنا ورافعة لوعيهم ومنهجًا سليمًا لفكرهم".



وتابع الوزير أبو سيف أن وزارة الثقافة تطلق فعاليات ملتقى فلسطين للقصة العربية الذي تستضيف من خلاله أدباءَ وكتّاب وأكاديميين كجهات اختصاص في القصة العربية؛ انطلاقاً من أهميتها ودورها في رفد الثقافة العربية وفي تأطير الوعي السليم والنقي الذي يساهم في توطين فكرة الثقافة الوطنية الرافضة للقبح والتدجين والتطبيع، وتؤكد على أن الثقافة العربية الخالدة هي بوصلة للثقافات، ومنهج وعي وفكر أسسته ثقافة الحق والعدل لتقاوم ثقافة السطو والظلم والظلام.



من جهته ألقى الأديب محمود شقير كلمة الأدباء المشاركين في الملتقى قائلاً إن هذا الملتقى يعزز مكانة القصة العربية، ولفتِ الانتباه إلى حضورها المهمش نوعًا ما، و ضرورة العودة للاهتمام بها، مؤكداً أن حيوية القصة القصيرة مرتبط بالتطوّر المتلاحق في مسيرتها؛ سواء على الصعيد العربي أم العالمي، مضيفاً أن القصة القصيرة انتقلت من الشكل الكلاسيكي المعروف إلى أشكال متنوّعة، كما تحوّلت اللغة فيها من لغة خبريّة إلى لغة إيحائية، غير أن المعضلة التي تواجهها تتمثّل في تجاهل عدد غير قليل من النقّاد لها وانصرافهم عنها إلى الرواية، و تفضيل دور النشر للرواية على المجموعة القصصية.



وأوصى شقير بضرورة أن يخرج الملتقى بعدة توصيات أهمها: نشر مجموعات قصصية للكتّاب والكاتبات؛ وللشابات والشباب خاصة، وتخصيص جائزة للقصة القصيرة على غرار جائزة ملتقى القصة في الكويت، والاستمرار في منح جائزة نجاتي صدقي التي أنشأتها وزارة الثقافة للكتاب الشباب، بالإضافة إلى تعزيز نشاط بعض المؤسسات الثقافية الأهلية التي تمنح جوائز للقصة في بعض دورات الجوائز مثل مؤسسة القطان في رام الله، وملتقى المثقفين المقدسي في القدس.



وأدار الافتتاح الشاعر عبد السلام عطاري الذي أكد أن وزارة الثقافة تؤثث هذه الملتقيات من خلال شبكات التواصل الاجتماعي منطلقة من أهمية إثراء المشهد الثقافي عبر الفضاء الإلكتروني لتظل رسالة الثقافة الوطنية الفلسطينية حاضرة على الرغم من كل العوائق التي فرضها كوفيد 19 (كورونا) والعراقيل التي يفرضها كوفيد الاحتلال، وأضاف أن وزارة الثقافة أطلقت هذا العام العديد من البرامج الثقافية الافتراضية مثل طلات ثقافية وملتقى فلسطين الثالث للرواية العربية، وتحدث عن أهمية القصة القصيرة ودورها في أدب الأرض المحتلة كمحطة من محطات الوعي الكفاحي الفلسطيني.



وتحمل أولى جلسات الملتقى عنوان (شهادات حول القصة القصيرة: بدايات ووقائع الحاضر)، يشارك فيها: بسمة النّسور/ الأردن، وعبد الله الناصر/ السعودية، ومحمود شقير/ فلسطين، ويديرها: يسري الغول.



فيما تعقد ندوتان أدبيتان يوم الأربعاء، الأولى تحت عنوان (القصة القصيرة في الأرض المحتلة: التحدي والأثر) يشارك فيها عادل الأسطة، وعبد الله تايه، ونبيه القاسم، وتديرها نهى عفونة العايدي، وذلك في الساعة الخامسة مساءً، والثانية في تمام الساعة السابعة، تحت عنوان (أسئلة الكتابة لدى القاص الفلسطيني في الوطن والشتات) يشارك فيها جمعة شنب، و شيخة حليوي، ومحمد نصار، وميس داغر، إدارة: إياد البرغوثي. الساعة: 7:00 مساء بتوقيت القدس.



أما يوم الخميس وهو اليوم الأخير للملتقى، سيتم عقد ندوة (كتابة القصة القصيرة: رؤية جديدة) التي يشارك فيها: جميلة عمايرة/ الأردن، وجميلة الوطني/ البحرين، ونيروز قرموط/ فلسطين، وهشام أصلان/ مصر، ويديرها عبد الغني سلامة، الساعة 5:00 بتوقيت القدس .



وتختتم الفعاليات بندوة (القصة القصيرة في الوطن العربي الواقع والمأمول) بمشاركة أنيس الرافعي/ المغرب، وحسين المناصرة/ فلسطين، ومحمد القاضي/ تونس، وهيفاء الفريح/ السعودية، وإدارة: د. آمنة حجاج.

