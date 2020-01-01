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شاهد: ابنة صائب عريقات تكشف تفاصيل مستجدات الحالة الصحية لوالدها

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: ابنة صائب عريقات تكشف تفاصيل مستجدات الحالة الصحية لوالدها



رام الله / سما /

 أكدت الدكتورة سلام عريقات كريمة أمين سر الللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مساء اليوم الثلاثاء، أن وضعه الصحي مستقر.

وقالت الدكتورة عريقات، في حديث لتلفزيون فلسطين، "لا يزال والدي يرقد في العناية المكثفة في وحدة كورونا بالمستشفى، وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي ووضعه مستقر، وتم اليوم وصله بجهاز الايكمو (جهاز رئة خارجي) للحفاظ على الرئة وحمايتها من التلف بسبب فيروس كورونا"، موضحة أنه تم التشاور مع الأطباء في الولايات المتحدة الذين كانوا يتابعون حالته منذ زراعة الرئة، وحتى الآن هو متجاوب مع جهاز الايكمو.

#صائب عريقات #منظمة التحرير #فيروس كورونا

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