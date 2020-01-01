فيديو محمد أشرف عن إذاعة القرآن الكريم من القاهرة

القاهرة / سما

تصدر فيديو محمد أشرف الفنان الكوميدي المصري، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، وسائل التواصل الاجتماعي عقب سخريته من العاملين في إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة.

وتحدث محمد أشرف وفق الفيديو المتداول على المنصات الاجتماعية كافة، بشكل ساخر عن طريقة حديث مذيعي ورموز إذاعة القرآن الكريم خلال البث المباشر اليومي لها من مصر.

وأصدرت إذاعة القرآن الكريم بيانا صحفيا أوردته على صفحتها بموقع فيسبوك، طالبت فيه السلطات المختصة بالتحقيق فيما ورد بمقطع الفيديو المتداول للكوميدي محمد أشرف.

وقالت الإذاعة اليوم إن "هاشتاق إذاعة القرآن الكريم تصدر تويتر أمس (..) جزاكم الله خيرا على كل ما لاقيناه من عظيم محبتكم لنا داعين المولى أن يجعل هذا الحب في ميزان حسناتكم".

من جانبها، أفادت صحيفة اليوم السابع بأن أجهزة الأمن تفحص السخرة من رموز إذاعة القرآن الكريم عبر مقطع فيديو تم تداوله على المنصات الاجتماعية، موضحة أنه يتم التحقيق بالواقعة.

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حول واقعة فيديو محمد أشرف، مبينة أن "هذا الشخص ارتكب خطأ جسيما بالسخرية من الإذاعة المفضلة لدى المصريين".

ووجهت هيئة الإعلام في مصر، تحذيرًا إلى المواطنين وجميع الجهات من تقليد فيديو محمد أشرف، مشددة على عدم قبولها هذه الطريقة التي تسخر من إذاعة لها مكانتها في مصر والعالم الإسلامي.