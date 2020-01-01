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الشرطة تقبض على شخصين من تجار المخدرات في رام الله

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على شخصين من تجار المخدرات في رام الله



رام الله / سما /

 قبضت الشرطة اليوم على شخصين من تجار المخدرات وبحوزتهما مواد يشتبه أنها مخدرة معدة ومجهزة للبيع في مدينة رام الله.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد توافر معلومات حول وجود تجار مخدرات يقومون بإعداد وتجهيز مواد مخدرة بهدف بيعيها، على الفور وبعد استصدار أمر تفتيش من قبل النيابة العامة ، تحركت قوة من إدارة مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة للمكان، وتم ضبط 47 إصبع من مادة الحشيش وبلاطة حشيش وثلاث أرباع قطع حشيش بوزن 280،6 غم، و66 حبة اكستازي بحوزة شخصين متلبسين.

وأضافت أنه تم ضبط مركبة غير قانونية تستخدم في ترويج المخدرات ومبلغ مالي بقيمة 1450 شيكل يشتبه بأنها من بيع المخدرات.

وأكدت أنه تم التحفظ على المشتبه بهما، والتحرز على المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما أصولاً.

#الشرطة #تجار مخدارت

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