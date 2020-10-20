الرئيس الإسرائيلي: الاتفاقات مع الإمارات خطوة باتجاه عصر السلام

وكالات

أشاد الرئيس الإسرائيلي، رؤفين ريفلين، اليوم الثلاثاء، بالاتفاقات التي وقعت بين بلاده والإمارات بوقت سابق من اليوم، واصفا إياها بأنها تمهد لعصر جديد بالمنطقة.

وغرد عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: إن "هبوط طائرة الاتحاد في مطار بن غوريون، والاتفاقيات التي وُقعّت اليوم مع وزراء المالية والاقتصاد الإماراتيين، تُشكل خطوة نحو عصر جديد في الشرق الأوسط، عصر السلام".

وأضاف "نسأل الله المزيد من هذه الإنجازات، وأن ننعم بحياة سلام وتعاون مع جيراننا في المنطقة".