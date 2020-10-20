  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الرئيس الإسرائيلي: الاتفاقات مع الإمارات خطوة باتجاه عصر السلام

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الإسرائيلي: الاتفاقات مع الإمارات خطوة باتجاه عصر السلام



وكالات

أشاد الرئيس الإسرائيلي، رؤفين ريفلين، اليوم الثلاثاء، بالاتفاقات التي وقعت بين بلاده والإمارات بوقت سابق من اليوم، واصفا إياها بأنها تمهد لعصر جديد بالمنطقة.

وغرد عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: إن "هبوط طائرة الاتحاد في مطار بن غوريون، والاتفاقيات التي وُقعّت اليوم مع وزراء المالية والاقتصاد الإماراتيين، تُشكل خطوة نحو عصر جديد في الشرق الأوسط، عصر السلام".

وأضاف "نسأل الله المزيد من هذه الإنجازات، وأن ننعم بحياة سلام وتعاون مع جيراننا في المنطقة".

#رؤوفين ريفلين #الامارات #اسرائيل #التطبيع مع اسرائيل #تويتر #الشرق الأوسط #مطار بن غوريون

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة الأمير نواف بن سعد .. السيرة الذاتية

شاهد.. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 8 الثامنة

ضاحي خلفان يعلق على مرض صائب عريقات

السودان .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود

ملخص أهداف مباراة الهلال وأهلي شندي في الدوري السوداني 2020

فيديو : رد فعل مفاجئ من "الأمير النائم" في غيبوبة منذ 15 عاما...

هآرتس : تركيا تسعى جاهدة لتحل محل مصر وعباس ينتظر بايدن و قطر ماكينة الصراف الآلي في غزة

الأخبار الرئيسية

إعلام اسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

شاهد: ابنة صائب عريقات تكشف تفاصيل مستجدات الحالة الصحية لوالدها

شاهد.. الاحتلال يزعم: الكشف عن نفق يمتد من خان يونس إلى مناطق الـ48

يديعوت تتساءل: هل يتصدى غانتس لمخططات نتنياهو وأتباعه ويراهن على الصندوق كله؟

فلسطين

هآرتس: الفلسطينيون… بين "ربع الأرض أو أقل" واستراتيجية نضال جديدة وحلم لا يتحقق