شاهد.. الاحتلال يزعم: الكشف عن نفق يمتد من خان يونس إلى مناطق الـ48

القدس المحتلة / سما /

أعلن المتحدث باسم الجيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش كشفت نفقا، اجتاز الحدود من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "لقد تم اكتشاف مسار النفق في إطار الجهود المتواصلة لكشف الانفاق وإحباطها، ونظرا للدقرات التكنولوجية التي يوفرها العائق الأمني الاستشعاري على حدود قطاع غزة".



وأضاف: "النفق لم يتجز العائق تحت أرضي، ولم يشكل تهديدا للمستوطنات في غلاف غزة"، محملا حركة حماس المسؤولية لما يجري في قطاع غزة، وينطلق منه والأعمال ضد إسرائيل، على حد تعبيره.





