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شاهد.. الاحتلال يزعم: الكشف عن نفق يمتد من خان يونس إلى مناطق الـ48

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. الاحتلال يزعم: الكشف عن نفق يمتد من خان يونس إلى مناطق الـ48



القدس المحتلة / سما /

أعلن المتحدث باسم الجيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش كشفت نفقا، اجتاز الحدود من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "لقد تم اكتشاف مسار النفق في إطار الجهود المتواصلة لكشف الانفاق وإحباطها، ونظرا للدقرات التكنولوجية التي يوفرها العائق الأمني الاستشعاري على حدود قطاع غزة".

وأضاف: "النفق لم يتجز العائق تحت أرضي، ولم يشكل تهديدا للمستوطنات في غلاف غزة"، محملا حركة حماس المسؤولية لما يجري في قطاع غزة، وينطلق منه والأعمال ضد إسرائيل، على حد تعبيره.



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