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بريطانيا تسجل قفزة حادة للإصابات والوفيات بفيروس كورونا

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا تسجل قفزة حادة للإصابات والوفيات بفيروس كورونا



وكالات

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 21331 إصابة و241 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل قفزة حادة لكلا المؤشرين في البلاد.


وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 21331، ليصل إلى مستوى 762542 حالة.

وتشير هذه الحصيلة إلى ارتفاع مستمر لمؤشر الإصابات اليومية في البلاد الذي بلغ في بيانات 16 أكتوبر 15650 حالة، وفي 17 أكتوبر 16171، وفي 18 أكتوبر 16982، وفي 19 أكتوبر 18804.

كما أضافت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 241 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 43967 حالة.

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا أكبر بـ3 مرات مقارنة مع بيانات أمس الاثنين، ويأتي ذلك بعد أن بلغ عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 16 أكتوبر 136 حالة، وفي 17 أكتوبر 150، وفي 18 أكتوبر 67، وفي 19 أكتوبر 80.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد، إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك، وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، وقد تستمر مدة 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية سريعة الانتشار.

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