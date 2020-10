زلزال قوي يضرب إيسلندا

قال مكتب الأرصاد الجوية في إيسلندا على موقعه الإلكتروني، إن زلزالا قويا هز جنوب غرب البلاد اليوم الثلاثاء.

وقال المكتب إن الزلزال وقع الساعة 01:43 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (13.43 بتوقيت غرينتش)، وسجلت قراءته الأولية قوة بلغت 5.5 درجة.

وأضاف المكتب أنه تم رصد عدة هزات ارتدادية.

وكانت بيانات أولية للمركز الألماني لأبحاث علوم الأرض قد ذكرت أن الزلزال الذي ضرب الجزيرة الواقعة في المحيط الأطلسي بلغت قوته 5.7 درجة، إلا أن الرقم جرى تعديله بعد ذلك إلى 5.5 درجة.

&

At 13:43 a large earthquake occurred. First measurements indicate the earthquake was of M5.5 occurred about 7 km west of Kleifarvatn. Many aftershocks have been detected. For more information go to https://t.co/XmRXDYbUSm