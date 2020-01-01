نقابة عمال النقل تطالب بمنع دخول الشاحنات الإسرائيلية للمناطق الفلسطينية

رام الله / سما /

نفذت نقابة عمال النقل اعتصاماً احتجاجياً على حاجز الجلمة العسكري شمال مدينة جنين، احتجاجاً على السماح للشاحنات الإسرائيلية بدخول المناطق الفلسطينية.



وشارك في الاعتصام الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، ورئيس نقابة عمال النقل كايد عواد، وعضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين محمود حواشين، والمشرفة على مشروع تقوية قطاع النقل في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مجد سمارو، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأكد سعد تأييد مطلب نقابة عمال النقل نظراً للضرر الذي يلحق قطاع النقل والاقتصاد الفلسطيني بوجه عام، حيث يعد قطاع النقل أحد روافد الدخل الفلسطيني.