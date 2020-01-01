حقيقة خبر وفاة الفنان عبدالله الصريخ في السعودية

الرياض / سما

كشفت مصادر فنية سعودية، يوم الثلاثاء، عن حقيقة الأنباء المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنان عبدالله الصريخ المغني والملحن السعودي المشهور.

ونشرت صفحات مختلفة على موقع التواصل تويتر أخبارًا عاجلة تتحدث عن وفاة الفنان عبدالله الصريخ بعد معاناة مع مرض فيروس كورونا، وذلك عن عمر يناهز 66 عاما.

وأكدت المصادر في تصريحات لوسائل إعلام محلية عدم دقة ما يتم تناقله منذ ساعات حول تدهور الحالة الصحية للفنان عبدالله الصريح أو وفاته، داعية الجميع إلى تحري المصداقية.

وفي سياقٍ متصل، عقب الصحفي صالح الفهيد على ذلك قائلا : "وأنا أقرأ شائعة وفاة الفنان عبدالله الصريخ شفاه الله عادت بي الذاكرة إلى باقة جميلة من أغانيه التي لازلت احفظ كلمات بعضها كاملة".

وأضاف أن الصريخ احد رواد الفن الشعبي شكل مع شعراء عنيزة ظاهرة غنائية خصوصا العليوي والسناني والسلامة "شفتك مع اللي صار عقبي حبيبك واحتارت العبرة بعيني وصديت". وفق ما كتب.

وكان نبأ وفاة عبدالله الصريخ المطرب السعودي الكبير قد انتشر على المنصات الاجتماعية قبل نحو سبع سنوات، حينما كان يبلغ من العمر 59 عاما، قبل أن يتم نفيه من عائلته.