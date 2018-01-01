"كويكا" والدفاع المدني يعقدان ندوة متخصصة حول إدارة الكوارث

رام الله / سما /

عَقدت الوكالة الكورية للتنمية (كويكا) والدفاع المدني ندوة متخصصة حول إدارة الكوارث، عبر الاتصال عن بعد، بحضور 33 ضابطا من الطواقم العاملة في مجال إدارة الكوارث.

وشدد نائب مدير مكتب "كويكا" في فلسطين جنغ هوان سو على العلاقة الثنائية التي تربط المؤسسة والدفاع المدني منذ سنوات.

وقدّم الرائد حسن سعد والرائد المهندس سماح حمدان والرائد المهندس نسرين محمود عروضاً شملت أهم عناصر الاستفادة من الالتحاق في الدورات التدريبية في كوريا الجنوبية، وكيفية تطبيق محتوى التدريب في واقع العمل، وعكسه ضمن برامج وخطط الدفاع المدني، وبالتالي تحسين الخدمات والاستجابة للكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان.

يُذكر أنّ جميع الضبّاط شاركوا في دورات تدريبية بكوريا الجنوبية بدعم من "كويكا" وبالتعاون مع منظمة الحماية المدنية والإدارة العامة للكوارث الكورية عامي 2018 و2019، وذلك للاطلاع على التجارب الكورية في مجال إدارة الكوارث.