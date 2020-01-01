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غانتس من حدود غزة: سنواصل حماية أمن سكان مستوطنات الغلاف

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس من حدود غزة: سنواصل حماية أمن سكان مستوطنات الغلاف



القدس المحتلة / سما /

 قال بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش ستعمل من أجل حماية سكان غلاف غزة، والحفاظ على أمنهم.

جاء ذلك بعد زيارة قام بها غانتس برفقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، إلى الحدود مع غزة، لتفقد الأعمال الهندسية التي تقوم بها قوات إسرائيلية فيما يبدو بحثُا عن نفق داخل أحد الكيبوتسات.

وعقد غانتس جلسة تقييم أمني مع كبار الضباط في المنطقة، واستمع لشرح مفصل لخطة عملياتية تم الموافقة عليها.

وأشار غانتس إلى أنه وصل لغلاف غزة لمتابعة أعمال الجيش عن كثب سواء الاستخباراتية أو الدفاعية، داعيًا سكان الغلاف للنوم بهدوء لأن الجيش سيواصل العمل لحمايتهم. كما قال.

#بيني غانتس #الجيش الاسرائيلي #غلاف غزة #مستوطنات الغلاف #أفيف كوخافي

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