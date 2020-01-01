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محافظة قلقيلية: تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظة قلقيلية: تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا



قلقيلية /سما/

أفادت محافظة قلقيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وجميعها من المخالطين، لافتة إلى أن من بينها، سبع حالات بمدينة قلقيلية، وحالتان في كل من بلدتي عزون وجيوس، وست حالات في إماتين، وحالة في كل من جنصافوط وعزون عتمة.

وأشارت المحافظة في تصريح لها، نشر على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أن عدد حالات التعافي من الفيروس، وصل الى (17) حالة.

وأوضحت أن مجموع الاصابات النشطة حتى اليوم، وصل الى 193 إصابة نشطة، لافتة إلى أن اجمالي الاصابات في المحافظة منذ بداية الجائحة 1883 حالة، وعدد الوفيات 19 حالة، و1671 حالة تعافٍ. 

#محافظة قلقيلية #فيروس كورونا

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