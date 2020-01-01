اعلام اسرائيلي: الإمارات تطلب فتح سفارة لها في تل أبيب

القدس المحتلة /سما/

تقدم وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، بطلب رسمي لنظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، لفتح سفارة في تل أبيب في أقرب وقت ممكن.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإنه يتوقع أن تفتح إسرائيل أيضًا سفارة في أبو ظبي قريبًا.

وقال وزير الخارجية الإماراتي في رسالته لنظيره الإسرائيلية، أنه يتمنى أطيب التمنيات للبلدين وللشعبين الصديقين ومزيدًا من التقدم والإزدهار في المستقبل. كما ذكر الموقع العبري.

ونقلت الرسالة من خلال ممثل عن الخارجية الإماراتية حضر اليوم إلى تل أبيب في زيارة قصيرة مع وفد رسمي يضم وزيرين للتوقيع على اتفاقيات مختلفة.