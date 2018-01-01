  1. الرئيسية
  2. الصحة

إيران تكسر رقمها القياسي في إصابات كورونا اليومية

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تكسر رقمها القياسي في إصابات كورونا اليومية



وكالات

سجلت إيران أعلى حصيلة يومية لإصابات فيروس كورونا الجديدة منذ بداية الجائحة، بوصول الإصابات، الثلاثاء، إلى أكثر من 5 آلاف حالة.


وتتجاوز حصيلة الحالات الجديدة الثلاثاء، أعلى حصيلة سابقة وهي 4830 حالة الأسبوع الماضي، مما يعكس تدهور جهود البلاد في مواجهة الفيروس.

وسجلت وزارة الصحة الإيرانية وفاة 322 شخصا بسبب "كوفيد-19"، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى أكثر من 31 ألف وفاة، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وشهدت إيران، التي ظهرت كمركز للفيروس في منطقة الشرق الأوسط، أسوأ موجة وفيات بسبب المرض في الأسابيع الأخيرة.

وتكتظ المستشفيات في العاصمة طهران، الأكثر تضررا، بالمرضى. وأعلن مسؤولو الصحة الأسبوع الماضي، نفاد أسرة الرعاية المركزة في المدينة.

وتأتي الزيادة بعد أن ازدحمت المقاهي والمطاعم بالإيرانيين خلال موسم العطلات، وبعد إعادة فتح المدارس الشهر الماضي.

وقاومت السلطات فرض إغلاق كامل لأنها تحاول تجنب المزيد من إضعاف الاقتصاد المتدهور بالفعل، بسبب عقوبات أميركية غير مسبوقة فرضت عليه.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعادت فرض عقوبات اقتصادية على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي في 2018.

مع الارتفاع الحاد في عدد وفيات كورونا، تبدأ السلطات الآن فرض مزيد من القيود، فقد أغلقت الحكومة المتاحف والمكتبات وصالونات التجميل والمدارس والجامعات في طهران منذ بداية الشهر الجاري، وفرضت ارتداء الكمامات إجباريا حتى في الأماكن المفتوحة.

#ايران #فيروس كورونا #الفيروس #أسوشيتد برس #اصابات كورونا #وفيات كورونا #الشرق الأوسط #طهران #المقاهي #المطاعم

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة الأمير نواف بن سعد .. السيرة الذاتية

شاهد.. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 8 الثامنة

ضاحي خلفان يعلق على مرض صائب عريقات

"للأسف الأمور لم تسر كما كانت البداية".. الأحمد لـ"حماس": أرسلوا ردكم بشأن المصالحة والانتخابات!

السودان .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود

ملخص أهداف مباراة الهلال وأهلي شندي في الدوري السوداني 2020

فيديو : رد فعل مفاجئ من "الأمير النائم" في غيبوبة منذ 15 عاما...

الأخبار الرئيسية

اعلام اسرائيلي: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

شاهد: ابنة صائب عريقات تكشف تفاصيل مستجدات الحالة الصحية لوالدها

شاهد.. الاحتلال يزعم: الكشف عن نفق يمتد من خان يونس إلى مناطق الـ48

يديعوت تتساءل: هل يتصدى غانتس لمخططات نتنياهو وأتباعه ويراهن على الصندوق كله؟

فلسطين

هآرتس: الفلسطينيون… بين "ربع الأرض أو أقل" واستراتيجية نضال جديدة وحلم لا يتحقق