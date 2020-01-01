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عماد ناصر الدين رئيسا تنفيذيا لجمعية إغاثة أطفال فلسطين

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
عماد ناصر الدين رئيسا تنفيذيا لجمعية إغاثة أطفال فلسطين



رام الله /سما/

أعلن مجلس إدارة جمعية إغاثة أطفال فلسطين، عن تعيين عماد بدر ناصر الدين بمنصب الرئيس التنفيذي للجمعية ابتداء من مطلع الشهر الجاري.

وسيخلف ناصر الدين الرئيس التنفيذي السابق ستيف سوسبي، ويجلب معه خبرة تفوق الثلاثين عاماً مع مؤسسات متعددة الجنسيات والثقافات ليقوم بإدارة المؤسسة.

يذكر أن ناصر الدين هو عضو مجلس إدارة سابق في الجمعية، وهو متطوع دائم لدى الجمعية ومؤسس لتجمع متطوعي جمعية إغاثة أطفال فلسطين في ولاية أتلانتا الأمريكية.

وعبر ناصر الدين عن سعادته بالعودة الى فلسطين حاملاً خبرات عدة سنوات ليضعها في خدمة أبناء وطنه.

وجمعية إغاثة أطفال فلسطين هي مؤسسة أمريكية غير ربحية وغير سياسية، تعنى بدعم الأطفال الجرحى والمصابين في الضفة الغربية وغزة ومخيمات اللجوء الفلسطينية في لبنان والأردن، وعملت خلال الثلاثين عاما الماضية على دعم الأطفال في الشرق الاوسط ودعم مشاريع البنى التحتية لمنشآت وزارة الصحة الفلسطينية.

كما تعمل الجمعية على عدة محاور، من أهمها جلب الوفود الطبية من جميع أنحاء العالم الى فلسطين لتقديم الرعاية الطبية المجانية للأطفال والمشاريع الانسانية وكفالة الأيتام وبرنامج الرعاية لمرة واحدة الذي يقدم خدمات طبية وصحية للأطفال وغيرها.

#جمعية إغاثة أطفال فلسطين

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