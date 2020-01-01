الكيلة تستلم 28 جهاز ضخ أكسجين عالي لمواجهة "كورونا"

رام الله /سما/

تسلمت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، 28 جهاز ضخ أكسجين عالي، من الجمعية الفلسطينية الأمريكية الطبية (باما)؛ للمساعدة في مواجهة جائحة كورونا.

وقالت الكيلة، أثناء استلامها للأجهزة إن "هذه الأجهزة تساعد المرضى قبل مرحلة التنفس الاصطناعي، مشيرةً إلى أنه تم إرسال 10 أجهزة إلى قطاع غزة".

وعبرت عن شكرها للقائمين على الجمعية، ممثلة برئيسها يوسف خلفي، ومجدي حمارشة على دعمهم المتواصل، خصوصًا في ظل جائحة "كوفيد-19".

وحضر التسليم وكيل وزارة الصحة وائل الشيخ، ومدير عام الرعاية الصحية الأولية كمال الشخرة، وممثلو الجمعية في فلسطين معاذ نعيرات، ووائل عمرو، وأحمد شلطف، ومدير عام ديوان الوزيرة علي عبد ربه، ورئيس وحدة الإسعاف والطوارئ مصطفى القواسمي.