إغلاق معصرة زيتون في غزة

غزة /سما/

أعلنت وزارة الزراعة بغزة، اليوم الثلاثاء، إغلاق أحد معاصر زيت الزيتون داخل مدينة غزة، وذلك بعد يوم واحد فقط من إغلاق معصرة جنوب القطاع.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن "هذا الإغلاق جاء لعدم التزام وتطبيق أصحاب المعصرة للمعايير الفنية والشروط الصحية الخاصة بعصر الزيتون، علمًا أنه تم انذارهم واخطارهم بهذه المخالفات عدة مرات متتالية".

وحددت الزراعة بغزة في وقت سابق، المعايير والشروط التي يجب اتباعها من قبل معاصر الزيتون، وخاصة إجراءات السلامة والصحة والجودة داخلها، مؤكدة أنها لن تتهاون مع المخالفين بالمطلق.