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الحكومة الأمريكية ترفع دعوى قضائية ضد جوجل بسبب الاحتكار

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الأمريكية ترفع دعوى قضائية ضد جوجل بسبب الاحتكار



رويترز

 من المتوقع أن ترفع وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد الاحتكار ضد شركة قوقل يوم الثلاثاء بزعم انتهاكها للقانون في استخدام قوتها السوقية لصد منافسين ، وفقًا لمصدر مطلع على التخطيط.

ومن المتوقع أن تزعم الدعوى القضائية أن جوجل خرقت القانون في كيفية تعاملها مع المنافسين في أعمال البحث والإعلان على الإنترنت ، في محاولة لإلحاق الضرر بهم للحفاظ على سيطرة محرك البحث الخاص بها واستخدام تلك القوة السوقية لبيع المزيد من الإعلانات.

قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، يمكن اعتبار توقيت التسجيل بمثابة لفتة سياسية لأنه يفي بوعد قدمه الرئيس دونالد ترامب لأنصاره بمحاسبة بعض الشركات على ما يُزعم من خنق الأصوات المحافظة.

تمثل الدعوى القضائية الفيدرالية لحظة نادرة من الاتفاق بين إدارة ترامب والديمقراطيين التقدميين.

وقد يكون هناك المزيد من الدعاوى القضائية في المستقبل القريب نظرًا لأن التحقيقات التي يجريها المدعون العامون بالولاية في الأنشطة التجارية الأوسع لشركة Google جارية ، فضلاً عن التحقيق في أعمال الإعلانات الرقمية الأوسع نطاقًا.

ومن المتوقع أن ترفع مجموعة من المدعين العامين بقيادة تكساس دعوى قضائية منفصلة تركز على الإعلانات الرقمية في أقرب وقت ممكن في نوفمبر ، بينما تفكر مجموعة بقيادة كولورادو في رفع دعوى قضائية أكثر اتساعًا ضد Google.

تأتي الدعوى القضائية بعد أكثر من عام من بدء وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية تحقيقات مكافحة الاحتكار في أربع شركات تكنولوجية كبرى:  أمازون وآبل وفيسبوك وقوقل.

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