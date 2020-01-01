  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى: مخابرات وإدارة سجون الاحتلال تحاول إنهاء إضراب الأسير الأخرس بأي وسيلة

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: مخابرات وإدارة سجون الاحتلال تحاول إنهاء إضراب الأسير الأخرس بأي وسيلة



رام الله /سما/

حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، من خطورة الوضع الصحي للاسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم  السادس والثمانين على التوالي، مبينا أنه يعاني من ضعف شديد في حاستي السمع والبصر واعتلال في الشبكية في ظل حالة الاعياء الشديد وعدم قدرته على الحركة.

وأشار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إلى أن مخابرات وإدارات سجون الاحتلال تحاول إنهاء إضراب الأسير ماهر الأخرس بأي طريقة عبر ممارسة الضغوط عليه لفك إضرابه إلا أن معنوياته مرتفعة ويتمسك بحقوقه حتى تحقيق مطلبه بالإفراج الفوري عنه.

وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مواصلة الجهود والاتصالات من قبل الرئاسة ومجلس الوزراء والخارجية مع مختلف المؤسسات الحقوقية والدولية لممارسة الضغوط على دولة الاحتلال للإفراج عن الأسير الاخرس وانقاذ حياته، لافتاً إلى أنه تم توجيهة رسالة من منظمات اممية للاحتلال الإسرائيلي تتعلق بمعاملة الأسرى حسب اتفاقات جنيف والقوانين الدولية.

 

#هيئة الاسرى #الاسير الاخرس #اضراب عن الطعام #المخابرات الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 8 الثامنة

سبب وفاة الأمير نواف بن سعد .. السيرة الذاتية

ضاحي خلفان يعلق على مرض صائب عريقات

ابنة صائب عريقات تكشف تفاصيل مستجدات الحالة الصحية لوالدها

"للأسف الأمور لم تسر كما كانت البداية".. الأحمد لـ"حماس": أرسلوا ردكم بشأن المصالحة والانتخابات!

شاهد: الجيش الإسرائيلي يزعم العثور على نفق يمتد من وسط قطاع غزة الى الغلاف

زوجة صائب عريقات: هو بخير وأنا مطمئنة...في مقطع فيديو لـCNN

الأخبار الرئيسية

فلسطين

هآرتس: الفلسطينيون… بين "ربع الأرض أو أقل" واستراتيجية نضال جديدة وحلم لا يتحقق

56

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

وزيرة الصحة : تسجيل 8 وفيات و 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا

البيت الابيض: صندوق استثماري امريكي اسرائيلي اماراتي بميزانية 3 مليارد دولار يعمل من القدس

77

وفاة الاعلامي الاماراتي الفلسطيني الاصل ابراهيم العابد في أبو ظبي