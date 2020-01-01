الأولى من نوعها بالعالم.. فيسبوك يكشف برمجية جديدة لترجمة 100 لغة عبر الذكاء الاصطناعي

وكالات

كشف موقع فيسبوك، الإثنين 19 أكتوبر/تشرين الأول 2020، عن برمجية آلية جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي، قال إنها ستكون الأولى القادرة على ترجمة مئة لغة من دون الاعتماد على الإنجليزية.

حسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد جرى تطوير هذه البرمجية المفتوحة المصدر المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لمساعدة الشبكة الاجتماعية الرائدة عالمياً في تحسين المحتوى الذي تقدمه في 160 لغة لمستخدميها الذين يفوق عددهم مليارَي شخص حول العالم.

قالت المساعدة في مجال البحث في الشبكة أنجيلا فان، في رسالة عبر مدونة: "هذا الإنجاز هو نتيجة تراكم سنوات من العمل الأساسي لفيسبوك على صعيد الترجمة الآلية القائمة على الذكاء الاصطناعي".

كما أشارت فان إلى أن النموذج الجديد يتمتع بدقة أكبر من الأنظمة الأخرى، لأنه لا يعتمد على الإنجليزية كلغة وسيطة للترجمة.

فان أوضحت أيضاً أنه عند الترجمة من الصينية إلى الفرنسية على سبيل المثال، تعمل معظم النماذج المتمحورة على الإنجليزية على الترجمة أولاً من الصينية إلى الإنجليزية، ثم من الإنجليزية إلى الفرنسية، لأن بيانات التدريب بالإنجليزية هي الأكثر توافراً حول العالم.

فيما أضافت: "نموذجنا يترجم مباشرة من الصينية إلى الفرنسية لنقل المعنى بصورة أدق".

بينما أشار فيسبوك إلى أنه يجري يومياً 20 مليار ترجمة على شرائط الأحداث الخاصة بالمستخدمين، مبدياً الأمل في تقديم نتائج أفضل على هذا الصعيد بفضل النظام الجديد.