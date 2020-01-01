قلقيلية: بحث تطوير عمل اللجنة العليا للعلاقات العامة والاعلام بالمؤسسة الأمنية

قلقيلية /سما/

ناقش لقاء عقد في دار محافظة قلقيلية، اليوم الثلاثاء، آلية تطوير عمل اللجنة العليا للعلاقات العامة والاعلام في المؤسسة الأمنية، بحضور ضباط المؤسسة الأمنية.

واستهلت اللجنة زيارتها بلقاء مفتوح لمنتسبي المؤسسة الأمنية، لمناقشة عدد من القضايا تتعلق بعمل المؤسسة الأمنية وتطويرها، في ظل جائحة كورونا.

وحضر اللقاء محافظ قلقيلية رافع رواجبة، ومدير العلاقات العامة في جهاز الأمن الوقائي عكرمة ثابت، ومدير العلاقات العامة في جهاز الأمن الوطني حاتم واكد، ومدير العلاقات العامة في جهاز الشرطة نائل شرفا، ومدير العلاقات العامة في المخابرات العامة هالة بليدي، ومدير العلاقات العامة في جهاز الاستخبارات العسكرية احمد عامر، وضباط صف المؤسسة الأمنية.

وأشاد المحافظ رواجبة، بالدور الهام الذي تقوم به المؤسسة الأمنية، وقال: "إن الاجراءات الأمنية وما رافقها من اجراءات صحية، بفعل التكامل والتناغم، مكنت من كسر السلسلة الوبائية لفيروس كورونا".

وقدم رواجبة استعراضا للواقع الوبائي في المحافظة والاجراءات التي قامت بها المؤسسة الأمنية في ظل الجائحة.

وأوضح مدير العلاقات العامة في جهاز الأمن الوقائي عكرمة ثابت، أن اللقاء يهدف الى التواصل والتشبيك مع المواطنين والمؤسسات، وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا التي تتعلق بعمل اللجنة والعلاقة التشاركية ما بين المؤسسات والمجتمع وتطويرها. ولفت الى أن المؤسسة الأمنية تعمل بقرار من القيادة الفلسطينية وتعمل وفق خطة مدروسة وتستمد عنفوانها من صلابة قيادتها ممثلة بالرئيس محمود عباس.

من جهتهم، أشاد اعضاء اللجنة العليا للعلاقات العامة والاعلام بصمود أهالي محافظة قلقيلية وثباتهم على ارضهم وتحديهم لإجراءات الاحتلال الظالمة وارهاب المستوطنين.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا تتعلق بدور المؤسسة الأمنية وتكاملها والمهام الملقاة على عاتقها في ظل المتغيرات السياسة والاجتماعية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.