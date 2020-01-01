استطلاع: بايدن يتفوق على ترامب عند يهود أميركا وبفارق كبير

واشنطن /سما/

تتسع رقعة تأييد المشرح الديمقراطي، جو بايدن، في سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية، بين اليهود الأميركيين، وفقًا لما أظهرت نتائج لاستطلاع الرأي الذي أعدته اللجنة اليهودية الأميركية (AJC)، وذلك قبل نحو أسبوعين من موعد الانتخابات في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وبحسب الاستطلاع حصل بايدن على 75% تأييد مقابل 22% لترامب، وبالمقارنة مع الشهر الماضي يتسع فارق التأييد الذي كان بنسبة 67% بعد أن وصل ترامب حينها الى 30%.

وفي ما يتعلّق بردّ المستطلعين حول توقعاتهم بالتعامل مع مكافحة مظاهر اللاسامية، 75% قالوا إن بايدن سيتعامل معها بشكلٍ أفضل، بينما 22% فقط قالوا إن ترامب سيكافحها بشكلٍ أفضل، وفقا للوكالة اليهودية للأنباء (JTA).

وكانت وسيلة إجراء الاستطلاع، عبر الهاتف بين 9 أيلول/ سبتمبر وبين 4 تشرين الأول/ أكتوبر، وشارك فيه 1300 أميركي.

وكانت قد أعلنت اللجنة المشرفة على مناظرات انتخابات الرئاسة الأميركية، إن المناظرة الأخيرة التي ستجرى يوم الخميس المقبل، بين الرئيس دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن، ستشهد إغلاق مكبر الصوت، للسماح لكل مرشح بالتحدث لبعض الوقت دون أن يقاطعه الآخر.