أزمة كورونا تكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر بأكثر من 2.5 مليار دولار

رام الله /سما/

أعلن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني للعام الجاري بلغت أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 2019 بسبب التداعيات التي خلفتها أزمة جائحة فيروس كورونا.

وذكر الإحصاء في تقرير حول أبرز المؤشرات الاحصائية في فلسطين للعام 2020، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 15.6 بالمئة، مقارنة مع العام الماضي، ليصل إلى 2.840.3 دولار أمريكي.

وانخفض عدد تراخيص الأبنية بنسبة 45 بالمئة خلال الربع الثاني من 2020، كما سجَّل عدد الرخص للأبنية الجديدة انخفاضا بنسبة 48 بالمئة خلال نفس الفترة، بتراجع نسبته 40 بالمئة مقارنة بالربع المقابل من 2019.

وشهد الربع الأول من العام الجاري انخفاضا في مؤشر كميات الانتاج الصناعي بنسبة 6.17 بالمئة، واستمر الانخفاض خلال الربع الثاني، ليصل إلى أكثر من 2.52 بالمئة .

وشهد الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين تراجعا في مستويات الأسعار خلال الأرباع الثلاث الأولى من عام 2020، وكانت ذروة هذا التراجع خلال الربع الثاني، بواقع 1.18 بالمئة، مقارنة بالربع الأول من العام.

كما شهدت مستويات الأسعار في الربعين الثاني والثالث تراجعا بالمقارنة مع الربعين المناظرين من عام 2019؛ بواقع 1.51 بالمئة و 2.03 بالمئة على التوالي.

وأشارت التقديرات الأولية إلى تراجع إنفاق السياحة الوافدة إلى فلسطين بنسبة 68 بالمئة، بالمقارنة مع عام 2019، لتبلغ 466 مليون دولار أمريكي، وتقدر خسائر قطاع السياحة الوافدة إلى فلسطين بحوالي 1.021 مليار دولار لعام 2020.

وأظهرت البيانات أن أكثر من ربع المشاركين في القوى العاملة عاطلون عن العمل في الربع الثاني من العام الجاري.

وأفادت البيانات بأن معدل البطالة في الربع الثاني لعام 2020 بلغ 27 بالمئة، 49 بالمئة في قطاع غزة و15 بالمئة بالضفة الغربية.

وأضافت أن 52 بالمئة من المعيلين الرئيسيين العاملين بأجر لم يتلقوا أجورهم خلال فترة الاغلاق، و23 بالمئة منهم تلقوا أجورهم كالمعتاد، بينما حصل 25 بالمئة منهم على أجور بشكل جزئي.