مشاهدة مباراة الهلال وأهلي شندي اليوم بث مباشر

الخرطوم / سما

نقدم لكم متابعينا، رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد أهلي شندي بث مباشر يوتيوب على قناة الملاعب الرياضية المقررة اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 في الدوري السوداني.

مباراة الهلال وأهلي شندي مباشر تجري على ملعب المريخ في الأسبوع 25 الساعة السادسة وخمس عشرة دقيقة مساءً، فيما يُمكن مشاهدتها هنا مع بداية الاستيديو التحليلي.

ويسعى الهلال إلى تعويض تعثره في الأسبوع المنصرم، الذي تعادل فيها بدون أهداف ضد هلال الأبيض الفاشر؛ من أجل اللحاق بمنافسه الأول والمباشر فريق الخرطوم العاصمي.

أما فريق نادي أهلي شندي، يواصل الزحف للوصول إلى فرق المقدمة، حيث أنه ما زال في المركز التاسع برصيد 44 نقطة وفوزع يعني صعوده للثامن متفوقا على الخرطوم الوطني.

وكان الهلال قد حسم موقعة الذهاب لصالحه بهدفين مقابل هدف وحيد للخصم، لكنه تعثر كثيرا مع أندية تعتبر صغيرة في الدوري السوداني، الأمر الذي أثر على مركزه بجدول الترتيب.

شاهد/ي أيضا.. مباراة المريخ وحي الوادي نيالا بث مباشر

ويستعد الهلال بعد هذا اللقاء لمواجهة المريخ في الأسبوع الرابع والثلاثين، تحديدا يوم السبت بتاريخ 24 أكتوبر 2020، حيث خسارته أمام أهلي شندي تعني فقدانه المنافسة.

يشار إلى أن مباراة الهلال واهلي شندي تلعب قبل انطلاق لقاء مريخ الفاشر أمام خلال كادوقلي، أهلي الخرطوم ضد الشرطة القضارف التي تبدأ عند الساعة 8.30 مساءً.