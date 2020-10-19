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"سنهزم الشر من جذوره"... ماكرون يغرد باللغة العربية على تويتر

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سنهزم الشر من جذوره"... ماكرون يغرد باللغة العربية على تويتر



وكالات

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تغريدة باللغة العربية على حسابه الرسمي على تويتر، معلقا على زيارة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى فرنسا.

وكتب ماكرون باللغة العربية": "تستمر فرنسا في التزامها بالوقوف إلى جانب العراق في محاربة الإرهاب، وفي دعم احترام سيادته. وسنهزم الشّر من جذوره".

وأضاف في التغريدة ذاتها: "أتوجه بالشكر إلى العزيز مصطفى الكاظمي على استعراض المبادرة التي بدأناها معاً بعد شهر من زيارتي بغداد".

وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، إلى فرنسا، أمس الاثنين، على رأس وفد رفيع المستوى، ضمن جولة أوروبية تشمل ألمانيا وبريطانيا.


وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء: "الرئيس الفرنسي جدد التأكيد على التزام فرنسا الكامل ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، ورغبتها في تعميق العلاقات الثنائية الخاصة بالدفاع عن العراق"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وقال البيان إن "التحديات الرئيسية للعراق تتمثل في تنظيم داعش الإرهابي، والتدخل الأجنبي في شؤونه، مؤكدا أن الزعيمين رحبا بخطط مجموعة ألستوم الفرنسية للعمل في مشروع مترو بغداد".

وزار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء 2 سبتمبر/أيلول الماضي، العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية، والتقى برؤساء مجلس الوزراء والبرلمان والجمهورية.

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