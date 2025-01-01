السويد تحظر معدات "هواوي" و "زي تي إي"

وكالات

أعلنت السويد، اليوم الثلاثاء، أنها ستحظر المعدات الجديدة للمجموعتين الصينيتين هواوي وZTE الخاصة بشبكة اتصالات الجيل الخامس الجديدة.

وقالت هيئة الاتصالات السويدية في بيان إن الإجراء يأتي لحماية الأمن القومي، مؤكدة أنه سيتعين على المتعاملين إزالة المعدات المثبتة بالفعل بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2025.



يأتي هذا الحظر نتيجة لقانون جديد تم اعتماده في بداية العام، وكذلك تقييم السلطات العسكرية والاستخباراتية بهدف "ضمان عدم تعريض استخدام ترددات أمن السويد للخطر"، بحسب البيان.

جدير بالذكر أن الخطوة السويدية ليست الأولى في حظر الشركتين فقد سبقتها مجموعة من الدول الأوروبية.

ففي منتصف يوليو/تموز الفائت، أعلن وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودين، في مجلس العموم، أن الحكومة ستستبعد "هواوي" من المشاركة في شبكة الجيل الخامس، التي تعمل عليها المملكة المتحدة.

وقال إنه يتعين على مشغلي الاتصالات في المملكة بعد هذا القرار، إزالة معدات هواوي بحلول العام 2027، كما سيتم حظر شراء معدات هواوي مع نهاية العام الجاري.

وأكد دودين أن المركز الوطني للأمن السيبراني غير تقييم المخاطر بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة هواوي، وقال: "نظرا إلى ضبابية ما قد تخلقه العقوبات حول استيراد تقنيات هواوي، فإن المملكة قد لا تكون قادرة على ضمان أمن معدات هواوي الخاصة بالجيل الخامس المستقبلية".

وكان مسؤولون أمريكيون قد حذروا نظراءهم في المملكة من المخاوف الأمنية المحيطة بالشركة.

وأصدرت الحكومة الأمريكية مجموعة عقوبات على هواوي، من ضمنها حظر استخدام برمجيات أمريكية في تقنياتها.

وبعد القرار البريطاني، قال ترامب إنه كان مسؤولا عن قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمنع شركة هواوي الصينية.

وبحسب ما نقلته "رويترز"، وقتها، قال ترامب: "أقنعنا الكثير من الدول، فعلت معظم ذلك بنفسي، لا تستخدموا هواوي لأننا نعتقد أنها غير آمنة وتشكل خطرا أمنيا، إنها خطر أمني كبير".