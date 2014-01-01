  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مباحث غزة تُغلق 17 محلًا ومنشأة مخالفة

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 02:48 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

تابعت دائرة مباحث كورونا بالمباحث العامة في الشرطة بغزة ؛ مدى التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا.

وفي تقريرها اليومي؛ أوضحت "مباحث كورونا" أنها أغلقت خلال 24 ساعة الماضية، 17 محلًا ومنشأة تجارية غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة.

وأوضحت المباحث، أنها أوقفت 17 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.

وذكرت أنها أوقفت 24 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، فيما أنهت 16 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.

وأشارت دائرة مباحث كورونا إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة حسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

#مباحث غزة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 8 الثامنة

ابنة صائب عريقات تكشف تفاصيل مستجدات الحالة الصحية لوالدها

"للأسف الأمور لم تسر كما كانت البداية".. الأحمد لـ"حماس": أرسلوا ردكم بشأن المصالحة والانتخابات!

شاهد: الجيش الإسرائيلي يزعم العثور على نفق يمتد من وسط قطاع غزة الى الغلاف

ضاحي خلفان يعلق على مرض صائب عريقات

زوجة صائب عريقات: هو بخير وأنا مطمئنة...في مقطع فيديو لـCNN

حماس تكشف تفاصيل لقاء "هنية" وملادينوف بشأن المصالحة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : تسجيل 8 وفيات و 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا

البيت الابيض: صندوق استثماري امريكي اسرائيلي اماراتي بميزانية 3 مليارد دولار يعمل من القدس

77

وفاة الاعلامي الاماراتي الفلسطيني الاصل ابراهيم العابد في أبو ظبي

الرجوب: مصر وافقت على استضافة الحوار الفلسطيني وهنالك بعض العوائق في طريق المصالحة

860x484 (3)

هآرتس : تركيا تسعى جاهدة لتحل محل مصر وعباس ينتظر بايدن و قطر ماكينة الصراف الآلي في غزة