مشاهدة مباراة بيراميدز وحوريا الغيني بث مباشر في الكونفدرالية

القاهرة / سما

تنشر لكم وكالة سما، رابط مشاهدة مباراة بيراميدز وحوريا الغيني بث مباشر اليوم الثلاثاء المقررة نقلها على قناة بي إن سبورت الرياضية بتعليق المعلق المصري أحمد عبده.

مباراة بيراميدز وحوريا مباشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية تقام على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب، قبل النهائي المرتقب أمام فريق نهضة بركان المغربي.

ونجح بيراميدز في الوصول إلى نصف نهائي الكونفدرالية بعد مسيرة ناجحة في دور المجموعات، تمكن خلالها من تصدر جدول الترتيب برصيد 15 نقطة متفوقا على المصري البورسعيدي.

أما حوريا الغيني، فقد أنهى دور المجموعات في المركز الأول للمجموعة الثانية برصيد 14 نقطة بفارق 6 نقاط أمام منافسي النصر الموريتاني ودجوليبا، بينما خرج بيدفيست ويتس من المنافسات.

وواصل بيراميدز مشواره في الكونفدرالية، حيث أقصى نظيره زاناكو الزامبي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد بمجموع لقاءي الذهاب والإياب، وسط تألق علي جبر وعبدالله السعيد.

اقرأ/ي المزيد: موعد مباراة بيراميدز وحوريا الغيني

وكان أداء حوريا أكثر إقناعا في هذا الدور، إذ أخرج إنييمبا النيجيري من ربع النهائي بثلاثة نظيفة في مباراتي الإياب والذهاب، مع تألق بوباكار ساماسيكو وسميون بولاجي وبونيفاسي هابا.

الجدير بالذكر أن مباراة بيراميدز وحوريا اليوم هي الفاصلة، إذ لن يكون هناك لقاء آخر كونه يلعب على ملعب محايد لكلا الطرفين، فيما الفائز سيواجه نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية.