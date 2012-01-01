  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

العراق - ثلاث شقيقات يقعن ضحية مافيا اتجار بالبشر

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
العراق - ثلاث شقيقات يقعن ضحية مافيا اتجار بالبشر



وكالات / سما /

أحال قاضي محكمة تحقيق النجف في العراق، ثلاثة مدانين لإجراء محاكمتهم عن جريمة الاتجار بالبشر، ‏حيث وجهت لهم تهمة الاتجار بثلاث فتيات وفقا لقانون ‏مكافحة الاتجار بالبشر العراقي.

وذكر تقرير لمجلس القضاء الأعلى في العراق: "في صبيحة إحد الايام حضر المدعي بالحق الشخصي الى شعبة مكافحة اجرام الخطف مخبرا ‏عن حادثة اختفاء بناته القاصرات الثلاث كل من (س.ص.ز) من داره في إحدى المناطق ‏التابعة لمحافظة النجف الاشرف".

وأضاف، أن "البلاغ جاء بعدما استيقظت زوجته واخبرته بعدم وجودهن بالمنزل، ‏وخلال البحث والتحري تبين انهن تركن المنزل واخذن معهن ملابسهن مع مبلغ مالي قدره ‏خمسة وسبعين ألف دينار (65 دولار أمريكي تقريباً) مع هاتف والدتهن".

وأشار البيان إلى أن "كاميرات المراقبة العائدة لإحدى الدور المجاورة قامت بتصوير خروجهن من الدار ورصدت ‏استقلالهن لسيارة أجرة والتوجه الى جهة مجهولة".

وتابع البيان، أن "مديرية الامن الوطني في النجف تلقت بلاغا من قبل والدهن، وقام فريق من المديرية بإجراء فني على ‏جهاز الهاتف الذي كان بحوزتهن، وحدد من خلاله محل وجودهن في منطقة (حي اور) ‏ببغداد".

وبعد استحصال الموافقات الاصولية، وفقاً للبيان، تم الانتقال الى محل وجود المجنى عليهن وعثر ‏عليهن في داخل شقة سكنية تعود للمتهمين المحالين كل من (ن.ع) وزوجته (ب–ن) و(ع‏‏.ح) ليلقى القبض عليهم، مع ضبط بطاقات أحوال مدنية فارغة عليها صور المجنى عليهن.‏

من جانبها، حكمت محكمة جنايات النجف على المدانين (ن.ع) و (ع.ح) بالسجن المؤبد ‏استنادا لاحكام المادة 6/ أولا وثانيا وسابعا من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة ‏‏2012، مع تغريم كل واحد منهما مبلغ خمسة وعشرين مليون دينار (22 ألف دولار تقريباً) وفي حالة عدم الدفع ‏يحبس حبسا شديدا لمدة سنتين تنفذ بالتعاقب مع عقوبة السجن الاصلية.

كما تم الحكم على ‏المدانة ( ب – ن) لمدة ثلاث سنوات استنادا لاحكام المادة 247 من قانون العقوبات العراقي.‏

#اتجار البشر #عصابة #العراق #فتيات #ضحية #الاتجار بالبشر #جريمة #محكمة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 8 الثامنة

سبب وفاة الأمير نواف بن سعد .. السيرة الذاتية

ضاحي خلفان يعلق على مرض صائب عريقات

ابنة صائب عريقات تكشف تفاصيل مستجدات الحالة الصحية لوالدها

"للأسف الأمور لم تسر كما كانت البداية".. الأحمد لـ"حماس": أرسلوا ردكم بشأن المصالحة والانتخابات!

شاهد: الجيش الإسرائيلي يزعم العثور على نفق يمتد من وسط قطاع غزة الى الغلاف

زوجة صائب عريقات: هو بخير وأنا مطمئنة...في مقطع فيديو لـCNN

الأخبار الرئيسية

56

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

وزيرة الصحة : تسجيل 8 وفيات و 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا

البيت الابيض: صندوق استثماري امريكي اسرائيلي اماراتي بميزانية 3 مليارد دولار يعمل من القدس

77

وفاة الاعلامي الاماراتي الفلسطيني الاصل ابراهيم العابد في أبو ظبي

الرجوب: مصر وافقت على استضافة الحوار الفلسطيني وهنالك بعض العوائق في طريق المصالحة