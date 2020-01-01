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اتساع فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتساع فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو



وكالات

أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، اتسع إلى 19.9 مليار دولار في أغسطس الماضي.

وللمقارنة فقد كان فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو في يوليو الماضي عند 17 مليار يورو.

واتسع الفائض في أغسطس الماضي بفضل ارتفاع الفائض التجاري وانخفاض عجز الدخل الأولي.

وفي الاثني عشر شهرا حتى أغسطس الماضي، انخفض فائض ميزان المعاملات الجارية للمنطقة إلى 1.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويرجع ذلك في الأساس إلى تراجع فائض تجارة الخدمات وانخفاض تدفق الدخل الأولي، الذي يتضمن الأرباح من الاستثمارات الأجنبية.

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