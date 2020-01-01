أعراض التوحد المبكرة عند الأطفال

وكالات / سما /

التوحد من الاضطرابات الشائعة عند الأطفال وأعراض التوحد تظهر لتشمل اختلافات النمو في السن الصغيرة خاصةً في مهاراتهم الاجتماعية واللغوية، كما قد تلاحظ العائلات اختلافات في طريقة تفاعل أطفالهم مع أقرانهم، في هذا التقرير نتعرف على أعراض التوحد المبكرة عند الطفل، وفقا لموقع " healthychildren".

اعراض التوحد

اعراض التوحد عديدة لكن ضع في اعتبارك لن يعاني طفل مصاب بالتوحد من نفس الأعراض تمامًا مثل طفل آخر مصاب بنفس المرض يمكن أن تختلف عدد وشدة الأعراض كثيرًا.

الاختلافات الاجتماعية عند الأطفال المصابين بالتوحد

- لا يحافظ على التواصل البصري أو لا يقوم إلا بقليل من التواصل البصري

- لا يستجيب لابتسامة الوالدين أو تعابير الوجه الأخرى

- لا ينظر إلى الأشياء أو الأحداث التي ينظر إليها أحد الوالدين أو يشير إليها

- لا يشير إلى الأشياء أو الأحداث لجعل أحد الوالدين ينظر إليها

- لا يجلب الأشياء ذات الاهتمام الشخصي لعرضها على أحد الوالدين

- لا يوجد لديه تعابير وجه مناسبة

- عدم القدرة على إدراك ما قد يفكر فيه الآخرون أو يشعرون به من خلال النظر إلى تعابير وجوههم

- لا يظهر القلق (التعاطف) تجاه الآخرين

- غير قادر على تكوين صداقات أو غير مهتم بتكوين صداقات

اختلافات التواصل لدى الأطفال المصابين بالتوحد

- لا يشير إلى الأشياء لإظهار الاحتياجات أو مشاركة الأشياء مع الآخرين

- لا يقول كلمات مفردة بعمر 16 شهرًا

- يكرر بالضبط ما يقوله الآخرون دون فهم المعنى (غالبًا ما يسمى ببغاء أو صدى)

- لا يستجيب لنداء الاسم ولكنه يستجيب لأصوات أخرى (مثل بوق السيارة أو مواء القطة)

- يشير إلى الذات بـ "أنت" والآخرين بـ "أنا" ، وقد يخلط بين الضمائر

- غالبًا لا يبدو أنه يريد التواصل

- لا يبدأ أو لا يستطيع متابعة محادثة

- لا يستخدم الألعاب أو الأشياء الأخرى لتمثيل الأشخاص في الحياة الواقعية.

- قد يكون له ذاكرة جيدة خاصة للأرقام أو الحروف أو الأغاني أو أناشيد التلفزيون أو موضوع معين

- قد يفقد اللغة أو المعالم الاجتماعية الأخرى ، عادةً ما بين عمر 15 و 24 شهرًا (غالبًا ما يسمى الانحدار)

الاختلافات السلوكية (السلوكيات المتكررة والوسواس) عند الأطفال المصابين بالتوحد

- الدوران ، والتأرجح ، ودوران الأصابع ، والمشي على أصابع القدم لفترة طويلة ، أو تحريك اليدين (يُسمى "السلوك النمطي")

- يحب الروتين والنظام والطقوس.

- لديه صعوبة في التغيير أو الانتقال من نشاط إلى آخر

- مهووس ببعض الأنشطة غير المعتادة وممارستها بشكل متكرر خلال النهار

- يلعب بأجزاء من الألعاب بدلاً من اللعبة بأكملها (على سبيل المثال ، تدوير عجلات شاحنة لعبة)

- لا يبدو أنه يشعر بالألم

- قد يكون حساس للغاية أو غير حساس على الإطلاق للروائح والأصوات والأضواء والملمس واللمس

- الاستخدام غير المعتاد للرؤية أو التحديق - النظر إلى الأشياء من زوايا غير عادية.