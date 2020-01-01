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اتحاد كرة القدم يُنهي مهرجانات البراعم التي تقام في مدارس "الأونروا"

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد كرة القدم يُنهي مهرجانات البراعم التي تقام في مدارس "الأونروا"



رام الله / سما /

أنهى‏ الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، مهرجانات البراعم والتي تقام في مدارس الوكالة وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

وأقيمت المهرجانات في مدرسة مخيم الأمعري للبنات، ومدرسة الجلزون الأساسية للبنات، ومدرسة الجلزون المختلطة، بمعدل أربع حصص يومياً على مدار ثلاثة أيام بمشاركة 100 طالب وطالبة من كل مدرسة.

وعملت مدربات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على تطبيق مهارات مختلفة في لعبة كرة القدم لتنمية مهارات الطلاب الكروية وتحسين أدائهم الأكاديمي من خلال إقامة النشاطات الرياضية.

وتقام هذه المهرجانات بالتعاون مع ‏الاتحاد النرويجي لكرة القدم ووزارة التربية والتعليم ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، ‏وعملت المدربات على إجراء النشاطات بمراعاة البروتوكول الصحي لوزارة الصحة.

#اتحاد كرة القدم #الأونروا

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