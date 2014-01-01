"جاء دورنا في الدلع"... صحفي إسرائيلي يعلق على وصول وفد إماراتي إلى تل أبيب

القدس المحتلة / سما /

علق الصحفي والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين على وصول أول وفد إماراتي رفيع المستوى إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي في تل أبيب.

وقال "إيدي كوهين" في تغريدة له بموقع تويتر باللغة العربية مخاطبا الإماراتيين: "دلعتوا كثير الفلسطينيين الآن اجى دورنا".

من جانبه كرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال استقباله وفد إماراتي في مطار بن غوريون في اللد اليوم، الثلاثاء، إن "هذا يوم تاريخي" وقال إنه "نُدخل اليوم محتوى حقيقيا لاتفاق السلام الذي وقعنا عليه الشهر الماضي في واشنطن"، وأن اتفاق التحالف "لا يبقى على الورق. وندفعه قدما من أجل أن تنضج ثماره بأسرع وقت، وبعضها باتت مرئية".

ويضم الوفد الإماراتي وزير المالية وشقيق حاكم دبي، حمدان بن راشد آل مكتوم، ووزير الاقتصاد، سلطان سعيد المنصوري، وسيوقعان على مجموعة اتفاقيات في إسرائيل.

وأشار نتنياهو إلى هذه أول زيارة لمسؤولين إماراتيين إلى إسرائيل، "وأنا مقتنع بأن حكومات أخرى في الشرق الأوسط تدرك أن عملنا معا هو أمر جيد للغاية. فاليهود والعرب هم من ذرية أب قديم، سيدنا إبراهيم".

واعتبر وزير المالية الإماراتي أن "التعاون الاقتصادي بين الدولتين سيبدأ بعد توقيع الاتفاقيات اليوم. ووفدنا جاهز لمواصلة الحوار في الموضوع من أجل تحقيق فوائد متبادلة لدولتينا. ونحن ملتزمون بتوفير إطار قانوني لتنقل الأفراد والبضائع وتحقيق ازدهار للاقتصادين والشعبين".

ورافق الوفد الإماراتي في الرحلة الجوية لشركة طيران "الاتحاد"، وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، ومستشار الرئيس الأميركي، آفي بيركوفيتش، إلى جانب الوفد الإسرائيلي الذي وصل إلى أبو ظبي، أمس. وكتب بيركوفيتش في "تويتر" خلال الرحلة الجوية أن "هذا أول وفد من الإمارات إلى إسرائيل، وعلى متن طائرات الاتحاد إسرائيليين، إماراتيين وأميركيين".

وستوقع إسرائيل والإمارات خلال مراسم الاستقبال على اتفاقيات الإعفاء من الحصول على تأشيرة دخول إلى إسرائيل والإمارات، حماية الاستثمارات، وفي مجالي العلوم والتكنولوجيا. تقضي الاتفاقيات بتسيير 28 رحلة جوية أسبوعية بين أبو ظبي وتل أبيب، إلى جانب رحلات بأسعار مخفضة وغير محددة بين الإمارات ومطار رامون قرب إيلات. ويتوقع أن تبدأ الرحلات الجوية خلال أسابيع.

وسيلتقي نتنياهو مع الوزيرين الإماراتيين والمسؤولين الأميركيين، وسيعقد لقاء منفردا مع منوتشين، كما سيلتقي وزير الخارجية الإسرائيلية، غابي أشكنازي، مع الوفد الإماراتي على مأدبة غداء. ويتوقع أن يلتقي الوزيرين الإماراتيين مع وزراء ومسؤولين حكوميين إسرائيليين آخرين.

وأمس الإثنين، حطت طائرة إماراتيّة في مطار بن غوريون في اللد لتدشين الخطّ الجوي التجاري الإماراتي – الإسرائيلي. وضمّت الطائرة 58 راكبا، منهم مسؤولون في شركة "الاتحاد" ورجال أعمال وصحافيّون، واستقبلوا بمراسم احتفالية في مطار بن غوريون.

وبالتزامن مع ذلك، تفقد نتنياهو سفينة شحن إماراتية ترسو في ميناء حيفا، حيث قال رئيس الحكومة الإسرائيلية إن التطبيع مع الإمارات "سيخفض سعر الغسالات والأدوات الكهربائية والطعام".

وسبق ذلك، أن توصلت إسرائيل والإمارات، الأحد، إلى اتفاقية طيران، تحط بموجبها 28 رحلة أسبوعية قادمة من إماراتي أبو ظبي ودبي في مطار بن غوريون في اللد، كما تسمح الاتفاقية بعدد غير محدود من الرحلات التجارية المستأجرة بين البلدين.