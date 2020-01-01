البيت الابيض: صندوق استثماري امريكي اسرائيلي اماراتي بميزانية 3 مليارد دولار يعمل من القدس

القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس صندوق إغاثة البيت الأبيض ، آدم بوهلر ، أن الولايات المتحدة ستنشئ صندوقًا ثلاثيا يسمى صندوق" إبراهيم" وسيعمل في القدس.

وسيكون الصندوق مكتبًا للتعاون الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بميزانية أولية قدرها 3 مليارات دولار.

وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، لدى استقباله في مطار بن غوريون وفد دولة الإمارات العربية المتحدة "اليوم نصنع تاريخا سيبقى في الذاكرة لأجيال، هذه هي الزيارة الرسمية الأولى من الإمارات".

وقال نتنياهو "اليوم نوقع اربع اتفاقيات من شأنها ان تغير الأمور، في المجال الاقتصادي وفي مجال العلوم والتكنولوجيا وفي مجال الطيران". وأعرب نتنياهو عن امتنانه للولايات المتحدة قائلا "لم نكن لنشهد مثل هذا اليوم لولا الدعم الأميركي، سوف نتذكر هذا اليوم، يوم السلام الرائع".

ووصل وفد إماراتي إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، في أول زيارة رسمية لمسؤولين من البلد الخليجي منذ أن قامت الدولتان بتطبيع العلاقات، على أن يجري التوقيع على عدد من الاتفاقيات تشمل مجال الطيران وحماية الاستثمار والإعفاء من التأشيرات والعلوم والتكنولوجيا، ويرافق الوفد وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين الذي حضر عشاء عمل مع مسؤولين إماراتيين وإسرائيليين في أبوظبي الإثنين.

ووقعت إسرائيل في 15 أيلول/سبتمبر في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفاق إقامة علاقات مع الإمارات وإعلان "تأييد سلام" مع البحرين التي وقعت الاحد رسميا اتفاق اقامة العلاقات مع إسرائيل، وأصبحت الإمارات والبحرين ثالث ورابع دولة عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل، بعد الأردن عام 1994 ومصر عام 1979.