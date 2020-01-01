نادي نماء يبدأ الاستعداد لدوري الدرجة الأولى

غزة / سما /

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي نماء الرياضى استعداداته لانطلاق بطولة دوري الدرجة الاولى 2020/2021 يوم غداً الاربعاء على ملعب النادي بعد توقف دام لشهرين بسبب انتشار فايروس كورونا.

وينطلق دوري الدرجة الأولى يوم العشرين من الشهر المقبل.

ويسعى المحاربين بقيادة الكابتن صالح عسلية الاستعداد الجيد قبل انطلاق الموسم الرياضي، ويتطلع لتحقيق حلم جماهير نماء بالصعود لدورى الدرجة الممتازة .

ومن المقرر أن يعقد عصر اليوم الثلاثاء مدير النادي الاستاذ موسى البرش اجتماعاً مع اللاعبين والجهاز الفني لمناقشة كافة الترتيبات الخاصة بالفريق استعداداً لبطولة الدوري.