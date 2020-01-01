  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

نادي نماء يبدأ الاستعداد لدوري الدرجة الأولى

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي نماء يبدأ الاستعداد لدوري الدرجة الأولى



غزة / سما /

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي نماء الرياضى استعداداته لانطلاق بطولة دوري الدرجة الاولى 2020/2021  يوم غداً الاربعاء على ملعب النادي بعد توقف دام لشهرين بسبب انتشار فايروس كورونا.

وينطلق دوري الدرجة الأولى يوم العشرين من الشهر المقبل.

ويسعى المحاربين بقيادة الكابتن صالح عسلية الاستعداد الجيد قبل انطلاق الموسم الرياضي، ويتطلع لتحقيق حلم جماهير نماء بالصعود لدورى الدرجة الممتازة .

ومن المقرر أن يعقد عصر اليوم الثلاثاء مدير النادي الاستاذ موسى البرش اجتماعاً مع اللاعبين والجهاز الفني لمناقشة كافة الترتيبات الخاصة بالفريق استعداداً لبطولة الدوري.

#نادي نماء

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة الأمير نواف بن سعد .. السيرة الذاتية

شاهد.. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 8 الثامنة

ضاحي خلفان يعلق على مرض صائب عريقات

"للأسف الأمور لم تسر كما كانت البداية".. الأحمد لـ"حماس": أرسلوا ردكم بشأن المصالحة والانتخابات!

السودان .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود

ملخص أهداف مباراة الهلال وأهلي شندي في الدوري السوداني 2020

فيديو : رد فعل مفاجئ من "الأمير النائم" في غيبوبة منذ 15 عاما...

الأخبار الرئيسية

إعلام اسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

شاهد: ابنة صائب عريقات تكشف تفاصيل مستجدات الحالة الصحية لوالدها

شاهد.. الاحتلال يزعم: الكشف عن نفق يمتد من خان يونس إلى مناطق الـ48

يديعوت تتساءل: هل يتصدى غانتس لمخططات نتنياهو وأتباعه ويراهن على الصندوق كله؟

فلسطين

هآرتس: الفلسطينيون… بين "ربع الأرض أو أقل" واستراتيجية نضال جديدة وحلم لا يتحقق