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بطل دوري المحترفين يكشف عن مدربه الجديد

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
بطل دوري المحترفين يكشف عن مدربه الجديد



رام الله / سما /

تعاقد نادي مركز بلاطة، بطل دوري المحترفين في الضفة المحتلة، مع أيمن صندوقة مدرب المنتخب الأولمبي الفلسطيني، لقيادة الفريق في الموسم القادم.

وأكد مركز بلاطة, أن صندوقة سيقود الفريق بالموسم الجديد, بدلا من سعيد أبو الطاهر، الذي استقال مع بداية مرحلة الإعداد.

وقاد مدرب بلاطة المران الأول للفريق على ملعب نابلس البلدي، وطالب اللاعبين بالتركيز الشديد, قبل انطلاق الدوري في الثلاثين من الشهر الجاري.

يشار إلى أن صندوقة يملك تجارب فنية ناجحة, سواء خلال قيادته "الأولمبي" خلال السنوات الأخيرة, أو تدريبه لأهلي الخليل وفرق أخرى.

#مركز بلاطة #دوري المحترفين #أيمن صندوقة

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