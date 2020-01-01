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تعرف على نتائج اجتماع الأندية الغزية

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على نتائج اجتماع الأندية الغزية



غزة / سما /

طالبت الأندية الغزية, الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, بتأجيل انطلاق الدوري خلال الموسم الكروي الجديد 2020-2021.

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, قد حدد يوم العشرين من نوفمبر القادم موعدا رسميا لانطلاق الدوري في قطاع غزة بدرجتيه الممتازة والأولى.

وأكدت الأندية خلال اجتماعها الأخير, الذي جرى الاثنين في مقر نادي الصداقة غرب غزة, أن اتحاد القدم اتخذ قرارا متسرعا وغير مقنع في الإعلان عن انطلاق الدوري بعد شهر من الآن.

وشكّلت الأندية لجنة تضم 8 أعضاء من خدمات رفح واتحاد خانيونس وخدمات الشاطئ والصداقة وشباب جباليا (الدرجة الممتازة), وبيت حانون الأهلي وخدمات البريج وخدمات خانيونس (الدرجة الأولى).

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا طارئا مع اتحاد القدم وعبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الثلاثاء, لضمان الوصول لرؤية واضحة بخصوص انطلاق الموسم, والحصول على المنح المالية.

#الاتحاد الفلسطيني #الأندية

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