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هدف الريال مرشح بقوة لتعويض إصابة فان دايك

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
هدف الريال مرشح بقوة لتعويض إصابة فان دايك



وكالات / سما /

رشّح جايمي كاراجير أسطورة خط دفاع ليفربول الإنجليزي اللاعب الفرنسي دايوت أوباميكانو مدافع لايبزيج الألماني الحالي لتعويض إصابة الهولندي فيرجيل فان دايك الطويلة.

وتعرض المدافع الهولندي المميز فيرجيل فان دايك للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، بعد تدخل بيكفورد العنيف عليه في لقاء ليفربول الأخير أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

ومن المتوقع غياب فيرجيل فان دايك عن الملاعب لفترة لا تقل عن ثمانية أشهر، ليضع ليفربول في موقف محرج للغاية.

 

وتحدث جايمي كاراجير حسب صحيفة “الدايلي ميل” البريطانية قائلاً “تعاقد ليفربول الكبير في سوق الانتقالات الصيفية يجب أن يكون في قلب الدفاع على أي حال”.

وأضاف “وفي الشتاء يجب أن يبدأ ليفربول في التخطيط لضم مدافع جديد في الصيف، هناك لاعب اسمه دايوت أوباميكانو مدافع جيد، نعم ليس مثل طريقة لعب فان دايك، ولكنه المدافع الذي يحتاجه ليفربول”.

الجدير بالذكر أن دايوت أوباميكانو يعتبر من أهداف ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

#ريال مدريد #فان دايك #ليفربول #كاراجير #دايوت أوباميكانو

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