لاوتارو مارتينيز: ميسي فخر الأرجنتين هو الأفضل في العالم

وكالات / سما /

أشاد لاعب وهداف المنتخب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم إنترميلان، بمواطنه ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة، مُعتبراً إياه الأفضل في العالم.

وقال مارتينيز، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”قُلت ذلك في الماضي، وسأقول ذلك الآن وفي المُستقبل، ميسي هو أفضل لاعب في العالم”.

وتابع نجم النيراتزوي حديثه عن قائده في المُنتخب الارجنتيني ميسي قائلاً :”الحقيقة أنه مصدر فخر للأرجنتين، ونحن نُحاول دائماً أن نتعلم منه”.

وأضاف مارتينيز :”بالنسبة لي هو في مستوى آخر، هو يفهم اللعبة بشكلٍ مُختلف، هو دائماً متفوق على أي شخص آخر”.

وتطرق مارتينيز لدور مواطنه الآخر خافيير زانيتي الذي يشغل منصب نائب رئيس نادي الإنتر، وقال :”خافيير شخص مهم جداً في النادي، وكان مُعيناً لي حينما أتيت إلى إيطاليا، وساعدني كثيراً فيما يخص اللغة”.

وكان مارتينيز قد ارتبط بخطوة انتقال مُحتملة إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك لتدعيم صفوف الكتلان الذين فقدوا مُهاجمهم لويس سواريز، ولكن مُحاولاتهم لم تنجح في الحصول على توقيعه.