فيديو.. لاعب برازيلي يتعرض لأغرب إصابات الملاعب

وكالات / سما /

تعرض غوستافو هنريكي لاعب فريق فلامينغو البرازيلي، لواحدة من أغرب الإصابات في تاريخ اللعبة, خلال لقاء كورينثيانز, ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري البرازيلي.

وأصيب هنريكي في خصيته خلال الشوط الأول من مباراة فريقه أمام كورينثيانز، التي انتهت بفوز فلامنيغو (5-1).

وحسب ما ذكرته صحيفة "الصن" الإنجليزية، فإن أحد لاعبي كورينثيانز داس بقدمه على خصية هنريكي دون قصد، ليخرج لاعب فلامينغو سريعا من الملعب، وسرواله مغطى بالدماء.

وتم إسعاف اللاعب صاحب الـ"27 عاما" سريعا بواسطة الطاقم الطبي لفريقه في غرفة الملابس، وبعد فترة توقف النزيف.

ونشرت "صن" تعليقات عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على الإصابة التي تعرض لها هنريكي، قائلا أحدهم: "هذا هو كابوس كل رجل"، فيما قال آخر: "أشعر بالألم لمجرد رؤية هذا".

يشار إلى أن هنريكي أصبح حاليا بحالة جيدة، وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشكر الجميع على رسائل الدعم، أنا أتعافى بالفعل من أجل العودة في أقرب وقت ممكن لمساعدة فلامينغو، شكرا لكم جميعا".