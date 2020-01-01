نيمار يتخذ قراراً بشأن مستقبله مع سان جيرمان

وكالات / سما /

أكدت صحيفة “لو باريسيان” الفرنسية على رغبة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان بالاستمرار لفترة أطول مع ناديه الحالي، ليضع حداً لشائعات رحيله.

وارتبط اسم نيمار دا سيلفا بالرحيل عن فريق باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، وسط اهتمام برشلونة الإسباني باستعادة نجمه من جديد.

ولكن انتهى به المطاف بالاستمرار مع باريس سان جيرمان، ويبدو بأن صفحة برشلونة بالنسبة لنيمار قد أُغلقت بشكل نهائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يرغب في تمديد عقده مع باريس سان جيرمان، ولكن الأخير لم يتفاوض معه بعد حول هذا الأمر.

وأكملت الصحيفة بأن بالرغم من عدم تفاوض باريس سان جيرمان بعد مع نيمار بشأن تمديد عقده، إلا أن النادي سيعمل على تجديد عقدي نيمار وأيضاً كيليان مبابي في الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن نيمار محبط بعض الشيء من عدم تفاوض إدارة النادي معه حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يقوم مسؤولو النادي بذلك في أقرب وقت ممكن.

الجدير بالذكر أن عقد نيمار سينتهي مع باريس سان جيرمان صيف عام 2022.