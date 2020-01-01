هكذا تحمي نفسك من كورونا !!

القدس المحتلة / سما /

في أغسطس ، كشفت دراسة ألمانية أن غسول الفم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

ووجد الباحثون أن غسول الفم يمكن أن يقلل من كمية جزيئات الفيروس في تجويف الفم ، مما يقلل من فرصة الإصابة بالعدوى في حالات مثل علاج الأسنان.

وأوضح البروفيسور مارتن إيدي ، من كلية طب الأسنان في جامعة بريستول ، مؤخرًا في مقابلة مع صحيفة التلغراف أن معجون الأسنان يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا مماثلة لتلك الموجودة في المواد الهلامية الكحولية في المطهرات مثل جل الكحول والصابون.

ويدعي أن هذه المواد يمكن أن تقتل فيروس كورونا إذا دخلت الفم وتمنعه ​​من التكاثر في تجويف الفم والتسبب في المرض.

وأشار البروفيسور إيدي إلى أن "مفعول معجون الأسنان المضاد للميكروبات يستمر لمدة ثلاث إلى خمس ساعات في الفم ، وبالتالي سيقلل من الحمل الفيروسي في اللعاب ويقلل من العدوى بالفيروسات التي تدخل تجويف الفم".

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد أيضًا في منع الآخرين من العدوى ، حيث تقلل المواد الموجودة في معجون الأسنان من الحمل الفيروسي في الفم.

ووفقا له ، فإن الأمر يستحق تنظيف أسنانك بالفرشاة في كل مرة تغادر فيها المنزل. ودعا الحكومة البريطانية إلى تشجيع عامة الناس على تنظيف أسنانهم مرات أكثر ، حيث يشجعون على ارتداء الأقنعة وغسل اليدين. هذه في الحقيقة ليست المرة الأولى التي يحاول فيها البروفيسور إيدي الترويج للتنظيف بالفرشاة كعامل مساعد في الحد من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

ويوصي بغسل أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا لمدة دقيقتين ، وهي في الواقع التوصية الشائعة للحفاظ على نظافة الفم حتى قبل كورونا.وتجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا يدخل الجسم ليس فقط عن طريق الفم ولكن أيضًا (وربما بشكل رئيسي) من خلال الأنف وعبر العينين ، لذا فإن تنظيف أسنانك بالفرشاة لا يمكن أن يحميك تمامًا من فيروس كورونا.وحتى إذا حرصت على تنظيف أسنانك بالفرشاة قبل مغادرة المنزل وحتى إذا استخدمت غسول الفم - فمن المهم أن تستمر في ارتداء قناع وتبقى على مسافة مترين وغسل يديك بشكل متكرر.