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ضاحي خلفان يعلق على مرض صائب عريقات

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضاحي خلفان يعلق على مرض صائب عريقات



رام الله / سما /

علّق قائد شرطة دبي الأسبق، الفريق ضاحي خلفان، على إصابة أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بفيروس كورونا المستجد.

وكتب خلفان تغريدتين على حسابه الرسمي على "تويتر"، "داعيا الله إلى شفائه ومؤكدا على أن الاختلاف لا يعني الفرح في مرضه".

وكتب خلفان: "أسأل الله أن يشفي صائب عريقات مما أصابه في هذه الجائحة وأن يعيده إلى أهله سالما معافى".

​وأضاف في تغريدة أخرى: "نختلف في الرأي ولكن لا تصل إلى أن نفرح على الآخر بمرض أو وفاة لا قدر الله.. مهما اختلفنا يبقى الهدف الرئيس واحدا".

​ومساء أمس، قالت دلال عريقات، زوجة صائب عريقات، إن حالة زوجها لا تزال حرجة، وأن فريقا طبيا دوليا يشرف على حالته.

ودعت دلال جميع وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات عن حالة الدكتور صائب، واعتمادها فقط من وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وانتشر مقطع فيديو لدلال على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تخاطب أحد الأطباء وتطمئن منه على الحالة الصحية لعريقات، مصحوبا بتعليق "زوجة الدكتور صائب عريقات تقول إنه تعدى مرحلة الخطر قبل قليل"، وهو ما لم يذكر على لسانها صراحة.

​وأعلن، أمس، دخول صائب عريقات في غيبوبة، على خلفية تدهور حالته الصحية، عقب إصابته بكوفيد- 19.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أن مستشفى "هداسا عين كارم" الإسرائيلي، ومصادر فلسطينية أكدت نبأ تدهور صحة عريقات (65 عاما)، موضحة أن الأطباء في المستشفى طلبوا من أفراد عائلة عريقات بالبقاء إلى جانبه بعد دخوله في غيبوبة، وخضوعه للتنفس الاصطناعي.

ونقل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، إلى المستشفى، الأحد الماضي، إثر معاناته من فيروس "كورونا" المستجد.

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