"كابنيت كورونا" يجتمع اليوم لبحث تخفيف القيود

القدس المحتلة / سما /

يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون كورونا، عصر اليوم الثلاثاء، لمناقشة الوضع بعد تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الخروج من الإغلاق وكذلك مناقشة المرحلة الثانية من تخفيف القيود على المستوى النظري.

وقال مصدر من المجلس لموقع صحيفة "معاريف"، إن تنفيذ المرحلة الثانية ليس قريبًا ولم نصل إليها بعد، مشيرًا إلى أن المجلس سيناقش فتح المدارس الدينية للحريديم المتشددين والذي تم بدون توجيهات رسمية.

وكان "كابنيت كورونا" اجتمع الخميس الماضي، لمناقشة الجدول الزمني للخروج التدريجي من الإغلاق وتخفيف القيود، واتخذ إجراءات نفذت منتصف ليل الأحد الماضي، بإزالة القيود حول الحركة خارج المنازل وفتح المتنزهات والشواطئ والأعمال التجارية بدون جمهور وعودة رياض الأطفال.