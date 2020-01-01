كورونا عالميا: أكثر من مليون و123 ألف حالة وفاة و40 مليونا و657 ألف إصابة

وكالات

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ اكثر من مليون و123 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها اكثر من 40 مليونا و657 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم نحو 30 مليونا و360 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف أمس الإثنين، 338 ألف و379 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 4,394 حالة وفاة.

وبينت الاحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، الهند (594 وفاة)، والأرجنتين (449 وفاة)، وامريكا (442 وفاة)، وإيران (337 وفاة)، والبرازيل (321 وفاة).

كما أشارت إلى أن الدول الخمس عالميا التي سجلت أمس أعلى حصيلة اصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أمريكا (57,327 إصابة)، والهند (46,498 اصابة)، وبريطانيا (18,804 إصابات)، وروسيا (15,982 إصابة)، والبرازيل (15,783 إصابة).

وتواصل أميركا تصدرها لدول العالم بأعلى حصيلة وفيات وبأعلى عدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لاعداد الوفيات، هي: أميركا (225,222 وفاة)، والبرازيل (154,226 وفاة)، والهند (115,236 وفاة)، والمكسيك (86,338 وفاة)، وبريطانيا (43,726 وفاة).