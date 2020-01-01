  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الكاميرا ترصد ترامب في مشهد غير مألوف (فيديو)

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكاميرا ترصد ترامب في مشهد غير مألوف (فيديو)



وكالات

رصدت الكاميرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تبرعه بمبلغ من المال أثناء زيارته للكنيسة الدولية في لاس فيغاس، يوم الأحد.

وخلال ظهوره الثالث في الكنيسة، سحب ترامب ما بدا أنه حوالي 8 ورقات نقدية قيمة الواحدة منها 20 دولارا، من جيب بنطاله عندما تم تمرير صندوق جمع التبرعات.

وما لفت الانتباه قيامه بعملية عد ورقات النقود قبل أن يتبرع بها، وهو ما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحضر ترامب القداس الداخلي مع كبير مساعديه، هوب هيكس، والسكرتيرة الصحفية كايلي ماكناني، ورئيس الأركان دان سكافينو، قبل تجمع كارسون سيتي في نيفادا.

وكان معظم الموجودين في الكنيسة يرتدون أقنعة طبية، إلا ترامب الذي شفي مؤخرا من إصابته بفيروس كورونا.

المصدر: The Sun

#ترامب #تبرع #كنيسة

الأكثر قراءة اليوم

وزارة العمل : رابط التقديم على قروض العاطلين عن العمل 2020 في العراق

ابنة صائب عريقات تكشف تفاصيل مستجدات الحالة الصحية لوالدها

شاهد.. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 8 الثامنة

شاهد: الجيش الإسرائيلي يزعم العثور على نفق يمتد من وسط قطاع غزة الى الغلاف

زوجة صائب عريقات: هو بخير وأنا مطمئنة...في مقطع فيديو لـCNN

حماس تكشف تفاصيل لقاء "هنية" وملادينوف بشأن المصالحة الفلسطينية

الرئاسة تتابع حالته عن كثب.. وزيرة الصحة توضح تطورات الحالة الصحية للدكتور صائب عريقات

الأخبار الرئيسية

الرجوب: مصر وافقت على استضافة الحوار الفلسطيني وهنالك بعض العوائق في طريق المصالحة

860x484 (3)

هآرتس : تركيا تسعى جاهدة لتحل محل مصر وعباس ينتظر بايدن و قطر ماكينة الصراف الآلي في غزة

الصحة بغزة : تسجيل (99) إصابة جديدة بكورونا وتعافي (65) حالة

86 يومًا على معركة الأسير الأخرس

"للأسف الأمور لم تسر كما كانت البداية".. الأحمد لـ"حماس": أرسلوا ردكم بشأن المصالحة والانتخابات!