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وفد إماراتي رسمي يصل تل أبيب اليوم لتوقيع سلسلة اتفاقيات

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفد إماراتي رسمي يصل تل أبيب اليوم لتوقيع سلسلة اتفاقيات



القدس المحتلة / سما /

 يصل ظهر اليوم الثلاثاء، وفد إماراتي رسمي إلى تل أبيب، في زيارة ستستغرق بضع ساعات، لعقد سلسلة اتفاقيات بين الجانبين.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن الطائرة الإماراتية ستهبط الساعة 12 ظهرًا، وسيكون على متنها وزير المالية الإماراتي عبيد حميد الطائر، ووزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، حيث سيكون بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في استقبالهم.

وسيجتمع نتنياهو والوفد الإماراتي في مطار "اللد - بن غوريون" بسبب جائحة كورونا، حيث سيتم التوقيع على اتفاقيات في مجالات الطيران والاستثمارات والعلوم والتكنولوجيا، والتوقيع على اتفاقية خاصة لإعفاء زوار "مواطني الدولتين" من تأشيرة الدخول.

وسيتواجد خلال اللقاء وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين، الذي سينهي اليوم زيارته لتل أبيب.

وتأتي أول زيارة على مستوى وزاري من الامارات، غداة مصادقة حكومتها برئاسة محمد بن راشد على اتفاق السلام والتطبيع بين البلدين.

وكان نتنياهو تفقد أمس برفقة وزيرة المواصلات ميري ريغيف سفينة الشحن الإماراتية الثانية التي وصلت من دبي إلى ميناء حيفا.

ومن المقرر أن تصل في يوم الاثنين من كل أسبوع سفينة إماراتية إلى إسرائيل.

وقال نتنياهو، إن هذه هي ثمار السلام التي نجنيها من السلام مع أبو ظبي، مشيرًا إلى أن توريد المنتوجات والبضائع بثمن زهيد وبجودة عالية من الإمارات سيساهم في انخفاض الأسعار في المرافق العامة.

وأضاف، "إن الخط البحري بين الإمارات واسرائيل يشكل شريانًا للحياة ويوفر لمواطني الدولة السلع ذات الجودة العالية والاسعار المنخفضة"، مشيرًا إلى أن اسرائيل أصبحت ملتقى طرق بين الشرق والغرب بحرًا وجوًا، واصفًا افتتاح الخط البحري بحادث تاريخي.

#الامارات #تطبيع #اسرائيل

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