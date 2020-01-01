رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الثلاثاء، مصادقة سلطات الاحتلال على شق طريق استيطانية جنوب نابلس، وإخطاره بهدم 13 منزلا في القدس.

كما أبرزت الصحف: تسجيل 6 وفيات و543 إصابة جديدة بكورونا و572 حالة تعاف.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

الاحتلال يصادق على مناقصة لشق طريق استيطاني جديد في نابلس ويخطر بهدم 13 منزلا بالقدس

هيئة الأسرى: الأخرس أفشل محاولة الالتفاف على معركته ورفض نقله للمستشفى وأكد على مواصلة إضرابه حتى الحرية

الرئيس: شبابنا الثروة الحقيقية وهي الفئة القادرة على صنع التغيير

رؤساء بعثات أوروبية يزورون تجمعات فلسطينية مهددة في جنوب الخليل

اشتية: دخول الأقصى يكون من بوابة أصحابه وليس عبر الاحتلال

6 وفيات و543 إصابة جديدة بكورونا

"الحياة الجديدة":

الرئيس: شبابنا الثروة الحقيقية ونولي اهتماما بالغا بهذه الفئة القادرة على صنع التغيير، علماؤنا في الوطن والشتات شاركوا في عمليات بحث علمي لمكافحة كورونا، وشرعنا بجدية بمبادرات لتعزيز العلوم والتكنولوجيا في فلسطين وفتح باب الابداع والابتكار

الرئاسة تتابع عن كثب الحالة الصحية للدكتور عريقات

6 وفيات و543 اصابة جديدة بكورونا و572 حالة تعاف

35 وفاة و1364 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

الأسير ماهر الأخرس يرفض محاولة الاحتلال الالتفاف على إضرابه عن الطعام

الاحتلال يخطر بهدم 13 منزلا مأهولا بالسكان في سلوان

مجلس الوزراء: عطاء دولي بقيمة 160 مليون دولار

اليابان تتبرع بـ4.3 ملايين دولار من أجل المعونة الغذائية للاجئي فلسطين

"الأيام":

الاحتلال يخطر بهدم 13 منزلا في سلوان ويهدم بالأغوار المستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة جنوب نابلس

116 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى والاحتلال يصادق على شق طريق استيطاني جنوب نابلس

الرئيس: شبابنا الثروة الحقيقية ونولي اهتماما بالغا بهذه الفئة القادرة على صنع التغيير

مستشفى هداسا: حالة عريقات أصبحت أكثر خطورة ولكنها مستقرة

هيئة الأسرى: الاحتلال يحاول الالتفاف على إضراب الأسير الأخرس

اشتية: نرحب بإعلان دول أوروبية رفضها التوسع الاستيطاني ونحزن على دخول وفود عربية للأقصى من البوابة الاسرائيلية

الوباء: سبع وفيات و543 اصابة جديدة