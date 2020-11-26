  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

86 يومًا على معركة الأسير الأخرس

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
86 يومًا على معركة الأسير الأخرس



رام الله / سما /

مر 86 يومًا على معركة الحرية للأسير ماهر الأخرس (49 عامًا) من جنين، المضرب عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري والمطالبة بالإفراج الفوري عنه، حيث يواجه الموت في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي ووضعه الصحي يزداد خطورة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الأسير الأخرس بات يعاني من حالة إعياء شديد ولا يقوى على الحركة، كما تأثرت حاستي السمع والنطق لديه، ويعاني من نوبات تشنج ألم شديد في مختلف أنحاء جسده، ومن تشوش في الرؤية وصداع شديد، وهناك تخوفات من إصابة أحد أعضاءه الحيوية بضرر كبير.

وأكدت الهيئة أن سلطات الاحتلال تحاول الالتفاف على معركة الأسير الأخرس، حيث طرحت عليه النيابة الإسرائيلية شفهيًا أمس الإثنين، نقله إلى مستشفى المقاصد بالقدس، وأن لا يجدد اعتقاله الإداري بعد إنتهاء الأمر الحالي والإفراج عنه بتاريخ 26/11/2020، إلا أن الأسير الأخرس أكد مواصلته لمعركته بالإضراب المفتوح عن الطعام مطالبًا بإنهاء اعتقاله الإداري التعسفي وبالإفراج الفوري عنه إلى منزله في جنين.

واعتقل الأسير الأخرس في تاريخ 27 تموز 2002، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقًا إلى سجن "عوفر"، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقًا، وفق الهيئة.

واستمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية، بحسب ما ذكرت هيئة الأسرى.

وقالت إن في 23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارًا يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري، مضيفةً أن في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.

يذكر أن الأسير الأخرس متزوج وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام، وتعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة شهور، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلًا إداريًا لمدة 16 شهرًا، ومجددًا اُعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهرًا.

#ماهر الأخرس #اضراب #اسرى #سجون الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

أسعار العملات .. سعر الدولار اليوم في السودان

وزارة العمل : رابط التقديم على قروض العاطلين عن العمل 2020 في العراق

ابنة صائب عريقات تكشف تفاصيل مستجدات الحالة الصحية لوالدها

الرئاسة تتابع حالته عن كثب.. وزيرة الصحة توضح تطورات الحالة الصحية للدكتور صائب عريقات

زوجة صائب عريقات: هو بخير وأنا مطمئنة...في مقطع فيديو لـCNN

شاهد.. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 8 الثامنة

ملخص نتيجة مباراة نهضة بركان وحسنية أكادير في الكونفدرالية

الأخبار الرئيسية

-

"إعلان مرتقب لترامب عن تطبيع العلاقات السودانية الإسرائيلية"

"للأسف الأمور لم تسر كما كانت البداية".. الأحمد لـ"حماس": أرسلوا ردكم بشأن المصالحة والانتخابات!

هنية

حماس تكشف تفاصيل لقاء رئيس مكتبها السياسي "هنية" وملادينوف بشأن المصالحة الفلسطينية

2222

شاهد: الجيش الإسرائيلي يزعم العثور على نفق يمتد من وسط قطاع غزة الى الغلاف

زوجة صائب عريقات: هو بخير وأنا مطمئنة...في مقطع فيديو لـCNN